Babi admite que ainda não se sente convencida sobre suposta agressão de Sacha | Última Chance

Babi enfrentou as perguntas dos jornalistas e a análise de microexpressões em busca do prêmio de R$ 20 mil. Ela respondeu que não sente que fez pressão psicológica, mas o perito entendeu que ela foi incongruente na resposta. A ex-panicat admitiu que seguiu o jogo de Zé Love, que não confiaria um segredo para Vanessa e Gizelly, que não mudaria a relação dela com Sacha e negou que a sororidade dela seja seletiva.