No palco do Hora do Faro, Babi Muniz assistiu ao vídeo da suposta agressão de Sacha Bali contra Fernanda, que ela defendeu mesmo após uma bronca da Adriane Galisteu ao vivo. Ela afirmou que chegou a questionar a sanidade mental dela de realmente ter visto um empurrão, mas que continua achando Sacha agressor.