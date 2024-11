Babi é o alvo da vez e bate boca com Yuri e Luana | Última Chance

Na dinâmica dessa semana, os peões foram convidados a escolher quem eles embarcariam até a final com eles e quem eles deixariam afundar. Yuri escolheu Babi para ficar com a âncora, chamando ela de espelho de Zé Love. Babi também foi escolhida por Luana para ficar com a âncora, o que rendeu uma grande treta entre as duas. Faro chegou a pedir para que os peões as separassem.