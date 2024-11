Babi reconhece que nem ela nem Sacha estão certos: 'Porém assumo o que falo' | Última Chance

Babi assistiu no palco do Hora do Faro como foi a reação dos peões com o retorno de Albert e eliminação dela. Ela respondeu que há uma validação das atitudes de Sacha no jogo, mas que nem ela nem ele estão certos, com a diferença de que ela assume os erros dela. Ela negou ter pegado pesado com ele, afirmando que o ator não deu oportunidade de conhecê-la desde o começo do jogo.