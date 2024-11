Camila é questionada sobre sua imitação de Luana na votação | Última Chance

Chegou o momento de Caila Moura responder às perguntas, muitas vezes polêmicas, dos jornalistas. A professora foi questionada principalmente sobre o deboche que ela fez durante a votação e de seu jogo morno. Outro ponto levantado foi a questão de ela ter criticado muito o Zé Love no começo do jogo e depois ter se aliado com o mesmo e ter se afastado de Sacha e Luana. A ex-peoa também pode ver como foi a reação dos outros participantes, alguns embates que teve na Sede e falou sobre seu ex-marido.