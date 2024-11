Cauê evitar dar justificativas sobre relacionamento com Alicia X: 'Eu errei' | Última Chance

No palco do Hora do Faro, Cauê assistiu às discussões que protagonizou com Zé Love, Gilsão e Zaac, quase todas causadas por alguma piada do ator. Ele também falou sobre o momento que mais o tirou do sério: quando Zé Love o provocou falando sobre o relacionamento dele com a youtuber Alicia X. Após ver vídeos de coisas que falaram dele pelas costas, Cauê negou se arrepender das alianças que fez.