Circo do Faro: peões participam de dinâmica com temática circense | Última Chance

Bem-vindos ao circo do Faro! Na dinâmica realizada neste domingo (20), os peões tiveram que apontar qual colega de confinamento se assemelhava mais com as características de algum dos personagens do circo. Ao final da atividade, Fernando e Zé Love ganharam R$ 5 mil, enquanto Gizelly levou R$ 10 mil. Já Vanessa teve a chance de tirar o prêmio de Gizelly e entregou para Babi.