“Eu entrei lá para dar a cara a tapa”, responde Camila às perguntas polêmicas | Última Chance

Camila pode levar R$ 20 mil para casa se responder verdadeiramente todas as perguntas polêmicas dos jornalistas. Ela foi bastante questionada sobre sua relação com Sacha e Zé Love no jogo. Outro ponto levantado foi a questão da sororidade entre as mulheres, principalmente com Luana, no momento em que Albert zombou dela. A professora também foi perguntada se ela sentiu que faltou ela construir a própria história dentro do programa. No final, Camila garantiu o prêmio total.