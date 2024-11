Faísca Extra: peões reagem às plaquinhas distribuídas por Camila | Última Chance

Rodrigo Faro invadiu Itapecerica da Serra para colocar mais fogo no feno! Os peões tiveram a oportunidade de ver quais plaquinhas eles receberam de Camila. Quase todos os participantes responderam às plaquinhas com otimismo e desejando sorte na nova caminhada para professora. Sacha brincou com a ex-peoa, dizendo que vai indicar um curso de teatro para melhorar a encenação de deboche. Já Luana comentou que sabe que todos os adjetivos negativos atribuídos a ela são devido ao jogo e que, no fundo, elas conhecem o coração uma da outra. Por fim, Vanessa cutucou Camila dizendo que não liga para a opinião dela e que as pessoas que tiveram embate direto com ela continuam saindo.