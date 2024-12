Fernando Presto comenta relação conturbada com Gizelly Bicalho | Última Chance

No Última Chance deste domingo (1º), Fernando Presto foi questionado pelos jornalistas se ele cozinhava para todos os peões como uma forma de estratégia para se manter no jogo. Além disso, ele comentou o motivo de ter se aproximado de Gizelly Bicalho, mesmo após todos os embates com a peoa. Por fim, Márcia Fu revelou para o décimo eliminado alguns comentários feitos nas redes sociais sobre sua passagem no reality rural.