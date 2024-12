Fernando Presto garante prêmio de R$ 20 mil ao encarar a máquina da verdade | Última Chance

Fernando Presto teve de encarar um detector de mentiras e provar que está falando a verdade sobre todas as polêmicas em que se envolveu no jogo. Ele foi questionado sobre sua relação com Gui Vieira e Luana Targino, se estaria ou não fazendo um personagem no programa e se foi prepotente ao imaginar que não seria eliminado. Sem titubear nas respostas, o ex-peão garantiu o prêmio total da dinâmica.