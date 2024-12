Flora nega ter sido falsa e admite que poderia ter pegado mais leve com Vanessa | Última Chance

O resumo da semana mostrou a eliminação de Flora Cruz, que definiu o Top 10 da 16ª temporada de A Fazenda. A influenciadora visitou o palco do Hora do Faro e enfrentou as perguntas dos jornalistas convidados. Flora assistiu o compilado de plaquinhas negativas que recebeu de ex-aliadas, mas negou que tenha sido falsa no confinamento e admitiu que poderia ter pegado um pouco mais leve com Vanessa.