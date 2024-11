Gizelly atribui 9 plaquinhas negativas para Flor | A Fazenda 16

Chegou a hora de Gizelly distribuir as plaquinhas para os peões que continuam na Sede. Para seus aliados, a advogada atribui muitos elogios e um ou outro adjetivo negativo, o que aconteceu com Flora e Fernando. Já os seus rivais, ela não poupou adjetivos negativos, principalmente para Sacha e Flor, a qual foi a participante com mais plaquinhas, sendo 9 ao total. Logo em seguida, Gizelly conferiu a busca de Márcia Fu por um presente para ela e qual era a opinião do pessoal sobre sua trajetória no programa. No final, a oitava eliminada ganhou um Kit Detetive.