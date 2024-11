Julia comenta ida ao grupão no começo do reality: 'Nunca fui leva e traz' | Última Chance

Julia assistiu no palco o que Suelen falou dela durante a surpreendente distribuição de plaquinhas e comentou se teve algum interesse em Sacha. A atriz também descobriu o que os peões falaram dela pelas costas, como quando o grupinho soube da ida dela ao grupão. Ela negou que tenha sido leva e traz e disse que ficou no meio do caminho quando os peões se dividiram.