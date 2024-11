Juninho revela que não gostava de ficar perto de Gizelly após receber plaquinhas | Última Chance

Rodrigo Faro e Gizelly invadiram a Sede em Itapecerica da Serra para revelar aos peões como foi a distribuição de plaquinhas. Os aliados da advogada gostaram da maioria dos adjetivos que lhes foi atribuído. Já os principais rivais da agora ex-peoa rebatarem as plaquinhas negativas. Flor, que recebeu o maior número delas, disse entender a chateação de Gizelly com ela, mas que a sua estratégia deu certo. Por sua vez, Juninho ficou surpreso com os adjetivos que recebeu e revelou que não gostava de ficar perto dela.