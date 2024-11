Márcia Fu presenteia Camila com um livro sobre a arte do deboche | Última Chance Além do presente, Márcia Fu perguntou para a galera da rua qual era a opinião deles sobre as estratégias de Camila no programa

A Fazenda 16 – Última Chance|Do R7 03/11/2024 - 20h30 (Atualizado em 03/11/2024 - 20h30 ) twitter

