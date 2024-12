‘Não foi a minha intenção’, diz Fernando ao responder se foi prepotente no jogo | Última Chance

Fernando Presto, décimo eliminado de A Fazenda 16, encarou as perguntas ardidas dos jornalistas no quadro Última Chance deste domingo (1º). O cozinheiro foi questionado sobre vários assuntos que marcaram sua trajetória no reality show, como usar os segredos de outros peões para tentar mudar o jogo e até mesmo como ele se sentia por ter deixado o programa, enquanto Luana e Juninho permaneceram. Ele ainda relembrou seus principais embates na Sede.