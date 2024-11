Recorde de plaquinhas: Camila dá 11 adjetivos negativos para Vanessa | Última Chance

Chegou a hora de Camila atribuir adjetivos para seus antigos colegas de confinamento. A ex-peoa tentou sempre equilibrar qualidades e defeitos nos participantes, mas em alguns ela surpreendeu. Ao colocar “trapaceira” para Flora, ela foi questionada do porquê fez isso, já que ela era sua aliada e rebateu dizendo que não ficou contente ao saber que tinha sido ela a combinar um sinal com Julia. Ela também comentou brevemente sobre o jogo de Gizelly e assumiu que a amiga está um pouco perdida. Por fim, Vanessa foi a peoa que levou mais plaquinhas, com 11 ao todo, sendo todas negativas.