Sacha e Juninho garantem final feliz na dinâmica e faturam R$ 10 mil

Os peões não sabiam, mas após todas as histórias do livro de contos do Faro ganharem seus protagonistas, eles teriam a chance de faturar R$ 10 mil. Fernando e Sacha repassaram alguns de seus apontamentos para participantes que não foram indicados para nenhuma narrativa. Luana leu o final da trama, e Sacha e Juninho tiveram um desfecho digno de felizes para sempre ao ganharem o prêmio em dinheiro.