Semana em A Fazenda 16 teve Babi eliminada e até Juninho Bill envolvido em tretas | Última Chance

Nesta semana, A Fazenda 16 foi do jeito que a gente gosta, com todo mundo envolvido em tretas. Semana começou com Fernando e Yuri batendo boca, Albert e Sacha trocando provocações e até Juninho Bill tirando Yuri do sério. Babi foi a indicada por Luana, que foi derrotada por Gui na Prova do Fazendeiro e enfrentou Albert e Sacha na Roça, sendo a eliminada da semana.