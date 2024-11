Xepa do Faro: Luana leva R$ 20 mil ao ser a peoa que mais recebeu frutas e legumes | Última Chance

Rodrigo Faro quer colocar mai lenha na grande fogueira que é A Fazenda 16. O apresentador trouxe uma dinâmica de apontamento inspirada em feiras livres, no qual cada peão, na sua vez, precisava indicar uma pessoa que mais combinava com a fruta ou legumes, segundo a descrição do apresentador. Luana foi a participante que mais recebeu itens e faturou R$ 20 mil. Já no final do programa, Faro perguntou para Camila quais são seus planos e ela respondeu que quer se empenhar mais como influenciadora e continuar a ensinar história.