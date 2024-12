Yuri chama Albert de baixo e sujo, e empresário rebate: 'Vão dividir o prêmio' | Última Chance

A dinâmica desta semana envolveu apontar qual peão combina mais com cada feriado inusitado da "Farolândia". O jogo começou com Luana falando que Albert é o dono do Dia da Confusão Geral. Yuri escolheu Albert para o Dia das Mentiras, chamando o empresário de baixo e sujo. Sidney citou no apontamento que Sacha tinha certeza que ele ia sair, mas o ator respondeu que Flora fez coisas piores para ele.