Zé Love admite que evitaria gritos com Luana, mas 'não mudaria nenhuma palavra' | Última Chance

Zé Love enfrentou as perguntas dos jornalistas e a análise das suas microexpressões. O eliminado da semana respondeu se é um bom negócio ser aliado dele no jogo, que pegaria mais leve com as peoas e que não mudaria nenhuma palavra com Luana. Ele também negou que houve soberba por parte dele e que em apenas uma das brigas realmente chegaria às vias de fato com Sacha.