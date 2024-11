Zé Love e Sacha quase chegam às vias de fato durante dinâmica | Última Chance

A dinâmica da semana envolveu entregar itens de limpeza uns aos outros. Fernanda começou a brincadeira dando uma vassoura a Gui, por ele varrer a sujeira para debaixo do tapete e fugir das brigas. O feno pegou fogo mesmo quando Zé Love entregou o limpa vidro para Sacha, por entender que ele não é transparente. O ex-jogador está bem incomodado com um apelido que ele recebeu do ator.