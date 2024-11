Zé Love responde às plaquinhas que recebeu de Cauê: 'Maior planta da casa' | Última Chance

Os peões descobriram quais foram as plaquinhas que Cauê deu a cada um deles. Luana chorou ao ouvir os elogios do ator, Flor concordou com as plaquinhas de engraçada e mentirosa, e Babi falou que Cauê também é uma pessoa indiferente para ela. Zé Love ouviu a lista de placas que Cauê deu a ele e respondeu que o ator comprou uma história que não é dele, além de o chamar de planta.