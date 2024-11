Valquíria se emociona ao ver casa reformada e conhecer a cantora Bruna Karla

Após passar um dia especial no spa, Valquiria finalmente vai saber que teve seu apartamento reformado no quadro Cadê Minha Casa? Mas, antes de descobrir toda a surpresa, ela irá se deparar com novos moradores em sua residência. Sem entender nada, ela liga para o filho para saber o que está acontecendo. Vestido de entregador, Rodrigo Faro entra na jogada e revela toda a verdade. Para fechar com chave de ouro, Bruna Karla, cantora gospel de quem ela é fã, aparece de surpresa e faz um show particular para essa mãe batalhadora.