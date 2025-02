Baek San detona explosivo preso à cintura e mata Sr. Black | Iris – Organização Secreta Coreana

Depois de se encontrar com Sr. Black, Baek San revela ter uma bomba escondida na cintura. Ao perceber o que o pai estava prestes a fazer, Yoo-gun se desespera e sai em disparada na direção dele. O agente, no entanto, não consegue impedir que Baek San detone o explosivo, matando, junto com ele, o chefe da Iris.



