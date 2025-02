Yoo-gun se sente atordoado em meio à luta com Joong-won | Iris – Organização Secreta Coreana

Joong-won é avisado que os agentes da NSS estão atrás dele. Na hora da fuga, acaba se deparando com Yoo-gun e uma luta intensa começa entre os dois, envolvendo artes marciais. Durante o embate, Yoo-gun, muito machucado, começa a sentir os efeitos ainda do tiro que levou na cabeça e fica atordoado.



