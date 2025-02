Reviravolta! Yoo-gun descobre que Baek San é seu pai | Iris – Organização Secreta Coreana

Yoo-gun se encontra pessoalmente com a sua mãe após avisá-la que está vivo. Para a surpresa dele, Baek San está junto com ela. Muito emocionada, a mãe revela que Baek San é o verdadeiro pai de Yoo-gun, que fica confuso e, em um primeiro momento, rejeita o fato.



