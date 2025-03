Chris Lemos comemora parceria com Sérgio Aguiar no Jornal da Record: ‘Agrega experiência, altivez e simpatia’ Em um carrossel de fotos, a jornalista não economizou nos elogios ao novo colega de bancada; veja Jornal da Record|Do R7 13/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chris Lemos dá as boas-vindas ao novo colega do Jornal da Record, Sérgio Aguiar Reprodução/Instagram

Uma nova dupla de milhões está no comando do Jornal da Record para apresentar os principais fatos do Brasil e do mundo! Chris Lemos fez questão de elogiar o novo parceiro de bancada, Sérgio Aguiar.

Em um post com várias fotos dos dois juntos, a apresentadora se mostrou animada e deixou claro em uma legenda receptiva e carinhosa: “Naquele 22 de junho de 2020, tive a sorte de estrear na bancada do Jornal da Record ao lado de Sérgio Aguiar. Começava ali uma aventura completamente nova, que agora retoma o fio da trama com a sua estreia como titular ao meu lado, meu amigo! Você agrega experiência, altivez e simpatia à bancada deste jornal, e será aliado número um na missão de entregar ao público o trabalho diário de dezenas de colegas que produzem, reportam e editam as principais notícias do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo, Serginho! A partir de agora estaremos iluminados pelo seu sorriso, sua leveza de espírito, seu irresistível charme carioca, sua classe de príncipe, e sua competência de jornalista respeitado e admirado. Vamos juntos! Avante e além”.

Sérgio marcou presença nos comentários da publicação e retribuiu o carinho: “Quis o destino que você estivesse ao meu lado neste 11 de março! Uma amiga que o jornalismo me presenteou nesta São Paulo para valentes. Sua credibilidade ultrapassa os limites da bancada! Vamos, com esta equipe maravilhosa, deixar o JR ainda mais indispensável. Hoje sou eu que agradeço a acolhida”.

Os fãs não esconderam o entusiasmo com a volta da dupla no Jornal de Record e encheram os comentários com elogios: “Já temos certeza de uma jornada de sucesso com tanta competência, carisma e os melhores sorrisos!.”, escreveu uma.

‌



“Parabéns! Vocês são grandes profissionais”, elogiou outra. “Dupla incrível”, completou mais uma.

Confira o post abaixo:

Acompanhe Chris Lemos e Sérgio Aguiar no Jornal da Record de segunda a sexta-feira, a partir das 19h55, e aos sábados às 19h45. Não perca!