Coordenador da Inteligência da Polícia Civil foi promovido dias antes de criação de grupo que monitorou secretário do Recife Grupo de Whatsapp era usado por policiais que acompanharam a rotina do secretário por três meses; Secretaria diz que ação foi legal e que apurava denúncia anônima de corrupção

Gustavo Monteiro é secretário de Articulação Política e Social da Prefeitura de Recife (PE) RECORD TV/Reprodução - 25.01.2026

O delegado Wagner Domingues, que aparece no centro das investigações e no rastreamento do secretário Gustavo Monteiro, foi promovido pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, dias antes da abertura de grupo de WhatsApp intitulado “Nova missão”.

O grupo, que era formado por delegados e agentes da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, foi usado para acompanhar o andamento da investigação. A Prefeitura do Recife trata a operação como “uso indevido das forças policiais de Pernambuco para perseguição política”.

O caso foi revelado pelo Domingo Espetacular.

Policiais civis seguiram de perto os passos de Gustavo Monteiro e do irmão dele Eduardo por três meses. Um rastreador foi instalado no carro usado pelo secretário. Também foi usado um sistema de reconhecimento facial para identificar as pessoas que interagiram com Monteiro.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação foi aberta com base em uma denúncia anônima de corrupção. Não foi aberto inquérito policial, mas apenas uma investigação preliminar que usou as ferramentas de investigação sem autorização judicial.

A Polícia Civil ressaltou em nota que a investigação foi feita dentro da legalidade.

Domingues teve um papel central na operação. De acordo com o conteúdo das conversas do grupo “Nova Missão”, foi ele quem comprou o rastreador e cobrava o resultado das diligências dos agentes de campo.

Dias antes da criação do grupo, o delegado foi promovido pela governadora para assumir o cargo de Coordenador de Inteligência da Polícia Civil, de acordo com registro do Diário Oficial do Estado de Pernambuco de 16 de julho de 2025.

O monitoramento da rotina de Gustavo Monteiro durou de agosto a outubro. Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação foi encerrada sem instauração de inquérito policial, porque “não foi constatada a prática de nenhum ato ilícito”.

Pouco mais de um mês depois de concluídos os trabalhos do grupo “Nova Missão”, o delegado Wagner Domingues foi novamente promovido pela governadora.

De acordo com o Diário Oficial, no dia 28 de novembro, ele foi nomeado por Raquel Lyra para assumir o cargo de Gerente Geral do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social, da Secretaria de Defesa Social. Ele entrou no lugar do delegado Felipe Monteiro que dias antes havia sido promovido a chefe da Polícia Civil de Pernambuco.