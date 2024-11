Assista à íntegra do Jornal da Record | 18/11/2024

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (18): Brasil consegue apoio de mais de 80 países e G20 cria aliança global contra a fome. De última hora, Argentina adere ao pacto e também fecha acordo com o Brasil para a exportação de gás. Lula defende reforma no Conselho de Segurança da ONU no texto final da cúpula. Motorista de delator do PCC faz revelações inéditas sobre a execução do empresário no aeroporto de Guarulhos (SP). Família de autor de atentado ao STF não aparece para retirar o corpo nem o atestado de óbito. Donald Trump nomeia crítico das big techs para chefiar a Comissão Federal de Comunicações. RECORD apresenta projeto de transmissões e de cobertura do Campeonato Brasileiro.