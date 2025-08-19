Logo R7.com
Confira as 5 coreografias do último programa e vote na sua preferida!

O destaque ficou com Sean, que dançou duas vezes e precisou se decidir entre Hellen e Anny

Love & Dance|Do R7

Alegria e carisma motivam a segunda dupla do Love & Dance

O ‘Love & Dance’ reuniu 5 casais para descobrir se eles tinham química enquanto dançavam e se poderiam dar ‘match’! Como não poderia deixar de ser, eles nos presentearam com belíssimas coreografias. Veja!

Roseli e Carlos

Hellen e Sean

Anny e Sean


Chris e Willian

Victória e Charleston


Diz para a gente: de qual dança você gostou mais?

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance retorna no dia 7 de setembro, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

