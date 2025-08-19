Confira as 5 coreografias do último programa e vote na sua preferida!
O destaque ficou com Sean, que dançou duas vezes e precisou se decidir entre Hellen e Anny
O ‘Love & Dance’ reuniu 5 casais para descobrir se eles tinham química enquanto dançavam e se poderiam dar ‘match’! Como não poderia deixar de ser, eles nos presentearam com belíssimas coreografias. Veja!
Roseli e Carlos
Hellen e Sean
Anny e Sean
Chris e Willian
Victória e Charleston
Diz para a gente: de qual dança você gostou mais?
