Confira as 5 coreografias do último programa e vote na sua preferida! O destaque ficou com Sean, que dançou duas vezes e precisou se decidir entre Hellen e Anny Love & Dance|Do R7 19/08/2025 - 12h06 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alegria e carisma motivam a segunda dupla do Love & Dance

O ‘Love & Dance’ reuniu 5 casais para descobrir se eles tinham química enquanto dançavam e se poderiam dar ‘match’! Como não poderia deixar de ser, eles nos presentearam com belíssimas coreografias. Veja!

Roseli e Carlos

Hellen e Sean

Anny e Sean

‌



Chris e Willian

Victória e Charleston

‌



Diz para a gente: de qual dança você gostou mais?

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance retorna no dia 7 de setembro, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!