Felipe Andreoli anuncia novidades e surpresas nos bastidores do Love & Dance Apresentador utilizou as redes sociais para anunciar a chegada de Marco Luque como comentarista fixo e Lexa como convidada Love & Dance|Do R7 19/08/2025 - 11h07 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h07 )

Marco Luque se tornou comentarista fixo do programa e Lexa foi a última convidada Portal N10

Durante as gravações do sexto episódio de Love & Dance, Felipe Andreoli separou um tempinho para contar novidades e surpresas para os fãs do reality. O apresentador revelou em primeira mão que Marco Luque se tornou comentarista fixo do programa e que a cantora Lexa seria a convidada do último domingo. Além disso, revelou que um casal se encontraria pessoalmente pela primeira vez quando subissem no palco para dançar. Confira!

Se quiser saber tudo sobre o programa, não deixe de seguir o Love & Dance em todas as redes sociais e receba esse tipo de conteúdo em primeira mão!

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance retorna no dia 7 de setembro, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades.