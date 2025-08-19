Felipe Andreoli anuncia novidades e surpresas nos bastidores do Love & Dance
Apresentador utilizou as redes sociais para anunciar a chegada de Marco Luque como comentarista fixo e Lexa como convidada
Durante as gravações do sexto episódio de Love & Dance, Felipe Andreoli separou um tempinho para contar novidades e surpresas para os fãs do reality. O apresentador revelou em primeira mão que Marco Luque se tornou comentarista fixo do programa e que a cantora Lexa seria a convidada do último domingo. Além disso, revelou que um casal se encontraria pessoalmente pela primeira vez quando subissem no palco para dançar. Confira!
Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance retorna no dia 7 de setembro, a partir das 18h15, na tela da RECORD.