Lembre as 5 apresentações do último Love & Dance e vote na sua preferida!
O destaque ficou com Luan, que dançou duas vezes e precisou se decidir entre Lívia e Tauane
O último ‘Love & Dance’ aconteceu no dia 14 e reuniu 5 casais para descobrir se eles tinham química enquanto dançavam e se poderiam dar ‘match’! Como não poderia deixar de ser, eles nos presentearam com belíssimas coreografias. Veja!
Lorena e Dielson
Giovanna e Ricardo
Livia e Luan
Tauane e Luan
Selma e Ronaldo
Diz para a gente: de qual dança você gostou mais?
