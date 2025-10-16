Love & Dance é um reality show que mistura paquera e dança
Felipe Andreoli e Rafa Brites comandam o programa na tela da RECORD
Apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, e com conselhos amorosos de Marisa Orth e Marco Luque, o Love & Dance é um reality show que mistura paquera e dança.
Já imaginou encontrar um novo amor? Na atração da RECORD, pessoas comuns, treinadas por bailarinos profissionais, paqueram enquanto dão um show na pista. Os participantes, então, embarcam em uma experiência emocionante em busca de um par para chamar de seu.
A cada episódio, convidados especiais estão a postos para comentar as performances e, claro, a química do casal.
O reality show é conduzido pela dupla Rafa Brites e Felipe Andreoli.