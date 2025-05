Saiba mais sobre o Love & Dance Reality show mistura paquera e dança e promete juntar casais na pista Love & Dance|Do R7 20/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h27 ) twitter

Rafa Brites e Felipe Andreoli apresentam o Love & Dance Antonio Chahestian/RECORD

Apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, e com conselhos amorosos de Marisa Orth, o Love & Dance é um reality show que mistura paquera e dança.

Já imaginou encontrar um novo amor? Na atração da RECORD, pessoas comuns, treinadas por bailarinos profissionais, vão paquerar enquanto dão um show na pista. Os participantes, então, embarcam em uma experiência emocionante em busca de um par para chamar de seu.

A cada episódio, convidados especiais estarão a postos para comentar as performances e, claro, a química do casal. Quem comanda o time do comentaristas é a “especialista no amor” Marisa Orth.

Já o reality show é conduzido pela dupla Rafa Brites e Felipe Andreoli, que também está à frente do Power Couple Brasil e do Game dos 100.

O Love & Dance estreia em junho na tela da RECORD!

