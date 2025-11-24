Veja as 5 apresentações do Love & Dance desta semana e vote na sua preferida! O destaque ficou com Yan, que dançou duas vezes e precisou se decidir entre Isabela e Camila

Quase beijo! Marcelo e Nathalia brilham com ‘All of Me’ no Love & Dance deste sábado (22)

O ‘Love & Dance’ voltou! Neste sábado, 5 casais se apresentaram diante dos nossos jurados e mostraram para o público se havia ou não química entre eles! Confira as belíssimas coreografias!

Nathalia e Marcelo

‌



Iara e Luiz

Camila e Yan

‌



Isabela e Yan

Edith e Claudio

‌



Diz para a gente: de qual dança você gostou mais?

