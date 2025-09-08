Veja as 5 apresentações do programa de ontem e vote na sua preferida!
O destaque ficou com Luana, que dançou duas vezes e precisou se decidir entre Lincoln e Thiago
O ‘Love & Dance’ reuniu 5 casais para descobrir se eles tinham química enquanto dançavam e se poderiam dar ‘match’! Como não poderia deixar de ser, eles nos presentearam com belíssimas coreografias. Veja!
Nelta e Arlindo
Fernanda e Guilherme
Luana e Lincoln
Luana e Thiago
Bruna e Diogo
Diz para a gente: de qual dança você gostou mais?
Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance retorna no dia 5 de outubro, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!