Veja as 5 apresentações do programa de ontem e vote na sua preferida!

Fernanda e Guilherme foram um dos casais a se apresentarem no último programa Reprodução

O ‘Love & Dance’ reuniu 5 casais para descobrir se eles tinham química enquanto dançavam e se poderiam dar ‘match’! Como não poderia deixar de ser, eles nos presentearam com belíssimas coreografias. Veja!

Nelta e Arlindo

Fernanda e Guilherme

Luana e Lincoln

Luana e Thiago

Bruna e Diogo

Diz para a gente: de qual dança você gostou mais?

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance retorna no dia 5 de outubro, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!