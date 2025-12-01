Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Veja as 5 coreografias do último Love & Dance e escolha a sua preferida!

O destaque ficou com Larissa, que dançou duas vezes e precisou se decidir entre Gabriel e Bruno

Love & Dance|R7 Conteúdo e Marca

  • Google News
Célia deita no ombro de Ricardo ao fim da dança e agita pista do Love & Dance

O ‘Love & Dance’ está pegando fogo! Neste último final de semana, 5 duplas se apresentaram diante dos jurados e mostraram para o público se havia ou não química entre eles e se eles tem ritmo na ponta do pé! Confira as belíssimas coreografias dos nossos participantes e vote na que você gostou mais!

Célia e Ricardo


Larissa e Gabriel

Larissa e Bruno


Mariana e Pedro

Jaciara e Luiz


Diz para a gente: de qual dança você gostou mais?

Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades do reality que une casais a partir do amor e da dança!

Últimas


    Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.