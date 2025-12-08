Veja as 5 coreografias do último Love & Dance e escolha a sua preferida! O destaque ficou com Claudia, que dançou duas vezes e precisou se decidir entre Samuel e Paulo

O ‘Love & Dance’ está pegando fogo! Neste último final de semana, 5 duplas se apresentaram diante dos jurados e mostraram para o público se havia ou não química entre eles e se eles tem ritmo na ponta do pé! Confira as belíssimas coreografias dos nossos participantes e vote na que você gostou mais!

Luana e João

‌



Claudia e Samuel

Claudia e Paulo

‌



Paula e Jonathan

Barbara e Alex

‌



Diz para a gente: de qual dança você gostou mais?

