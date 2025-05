Assista à íntegra do The Love School – Escola do Amor deste sábado (10)

O The love School – Escola do Amor deste sábado (10) abordou o tema “Fui para no lixo para ver que precisava mudar”. O programa contou com a participação do casal Ana e Rafael, alunos da Terapia do Amor, que compartilhou sua história de superação de problemas graças a humildade que ambos tiveram para buscar ajuda.



