The Love School

Assista à íntegra do The Love School – Escola do Amor deste sábado (16)

O tema do programa foi “O meu jeito custou R$ 10 milhões”

Íntegras|Do R7

Assista à íntegra do The Love School deste sábado (16). O tema do programa foi “O meu jeito custou R$ 10 milhões”. Através da história de Fátima e Waldecir, os professores Renato e Cristiane Cardoso mostram como a resistência em mudar nos momentos certos pode causar consequências profundas, tanto financeiras quanto emocionais.

