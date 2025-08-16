Assista à íntegra do The Love School – Escola do Amor deste sábado (16)

Assista à íntegra do The Love School deste sábado (16). O tema do programa foi “O meu jeito custou R$ 10 milhões”. Através da história de Fátima e Waldecir, os professores Renato e Cristiane Cardoso mostram como a resistência em mudar nos momentos certos pode causar consequências profundas, tanto financeiras quanto emocionais.



