Assista à íntegra do The Love School – Escola do Amor deste sábado (30)

Neste sábado (30), Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema "Coração de Pedra" no The Love School – Escola do Amor. O programa vai explorar como mágoas, frustrações e escolhas mal direcionadas podem endurecer o coração e comprometer a capacidade de viver um amor verdadeiro. Para ilustrar o assunto, será contada a história do casal José e Cristina.