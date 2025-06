“A humildade em receber um conselho ajuda muito”, afirma Caio, marido de Pâmela, sobre as palestras

Após 700 programas, o The Love School recebe o casal Caio e Pâmela. Os dois moram juntos desde 2013, mas o histórico familiar de ambos fez com que o casal achasse que traições, pornografia e agressões eram normais. Entretanto, após uma separação de 10 dias e o início das aulas com os professores Renato e Cristiane Cardoso, o casal conseguiu se reconectar e hoje ajudam outros com problemas semelhantes.