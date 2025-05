A relação da esgrima com o casamento

A esgrima e o casamento têm mais em comum do que imaginamos. Ricardo Salles, professor de esgrima, relaciona valores do esporte que podemos aplicar no relacionamento: disciplina, lealdade e respeito. Não se trata de vencer, mas de fazer a leitura do parceiro, jogar com as mesmas regras e, acima de tudo, manter a harmonia, como em uma partida bem jogada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!