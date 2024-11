Casal diz que aprendeu a se conhecer com as palestras de Renato e Cristiane Cardoso

Alexandra lidou desde muito jovem com conflitos internos, crises de ansiedade e depressão, além de viver relacionamentos abusivos. Ao conhecer Douglas, que também tinha problemas com si mesmo, o relacionamento evoluiu rápido: foram morar juntos após três meses de namoro e pouco tempo depois, Alexandra engravidou. Mas a convivência se tornou tumultuada, cheia de brigas e frustrações. A virada aconteceu quando eles começaram a participar das palestras de Terapia do Amor com os professores, Renato e Cristiane Cardoso.