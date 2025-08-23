Ciclo de frustrações provocou insegurança no casamento de Mayara e Felipe

Mayara e Felipe viviam de conflito em conflito. A falta de paciência dela e o desejo dele de manter hábitos de solteiro tornaram a relação instável. Cada tentativa de solução só gerava novos atritos: ciúmes, insegurança, discussões e silêncio. Ao se mudarem para uma nova casa, esperavam um recomeço, mas encontraram ainda mais distância. No fim, não era apenas a relação que estava em crise, mas também a capacidade de cada um de lidar consigo mesmo.