Comportamento explosivo pode ser hereditário e tende a ser repetido nas relações

Renato e Cristiane Cardoso explicam como a raiva pode ser um sentimento hereditário e que tende a ser repetido nas relações ao longo da vida. Joilson, aluno convidado da semana, cresceu vendo o pai ser rude com a mãe e acabou repetindo as mesmas atitudes em seu casamento com Katia porque sempre esteve em contato com a raiva no dia a dia.