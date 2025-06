Conheça a história de Gabriel e Luciana, casal que ilustra o tema Analfabetos no Amor

O namoro mais longo de Luciana durou quatro anos. Depois, conheceu um outro rapaz...fizeram planos de se casar. Mas, com o passar do tempo, Luciana foi se mostrando autoritária e acabaram rompendo. Tempos depois, se interessou por um homem do trabalho, que, mais tarde, descobriu que era casado. Foi uma enorme decepção. Esse episódio fez Luciana não querer saber de mais ninguém. No entanto, se sentia vazia, tinha o desejo de encontrar alguém. Foi quando começou a se relacionar com um rapaz e ignorou todos os sinais de que o namoro tinha tudo para dar errado. Ela descobriu uma traição no dia do aniversário dela. O trauma a marcou e foi muito difícil de superar. A ferida fez Luciana se tornar uma pessoa fechada e ela foi buscar ajuda na Terapia do Amor.



